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İmam hatipe dönüştürülen ortaokulun öğrencileri, ilkokula taşındı

Gidecek okul bulamayan öğrenciler için, mahalledeki ilkokulun bir bölümünün ortaokula dönüştürülmesine karar verildi

17 Haziran 2016 16:56

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Yurtoğlu Mahallesi'nin tek ortaokulunun, imam hatip okuluna dönüştürülmesine karar verildi. 634 öğrencinin öğrenim gördüğü Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'da imam hatip okuluna gitmek istemeyen öğrenciler açıkta kaldı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; mahallede başka ortaokul bulunmadığı için gidecek okul bulamayan öğrenciler için Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü durumu 9 Haziran'da valiliğe bildirdi. Müdürlük, aynı mahallede bulunan Yüzbaşı Şerafettin İlkokulu'nun 12 derslikli bloğunun ortaokula dönüştürülmesini talep etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaşananlar üzerine inceleme yaparak; ortaokul açılmasını uygun bulduğunu bildirdi.

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