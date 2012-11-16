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62 ilköğretim okulu imam hatip ortaokuluna dönüştürüldü

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye genelinde, 62 ilköğretim okulunun imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü açıkladı

16 Kasım 2012 15:13

Hülya Karabağlı / ANKARA

 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer,  CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın, ilköğretim okullarının imam hatip ortaokullarına dönüştürülmesine yanıt verdi. 
 
Dinçer yanıtında “2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 31.176 resmi, 931 özel olmak üzere toplam 32.107 ilköğretim okulu bulunmaktadır.  Ağustos 2012 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 62 resmi ilköğretim okulu imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüştür. Ayrıca özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği kurumlarda yeni mevzuat hükümlerine göre yeniden düzenlenmiş olup eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedirler.”
 
Akova, bakanın, “ Türkiye’de ne kadar İmam Hatip ortaokuluna ihtiyaç olduğunun nasıl tespit edildiğine ve imam hatip ortaokullarına talep var denilirken, okullarının dönüşmesini istemeyen öğrenci ve velilerin taleplerinin neden dikkate alınmadığı sorularına yanıt vermediğini açıkladı.

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