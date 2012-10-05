73 imam hatip okuluna hiç kayıt yapılmadı

Yurt genelinde açılan imam hatip ortaokullarından 3'ü İstanbul'da olmak üzere 73'üne öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen düzenlemenin ardından açılan imam hatip ortaokullarına geçen hafta itibarıyla toplam 109 bin 810 öğrenci kayıt yaptırdı.

Türkiye genelinde, 733'ü bağımsız olmak üzere bin 141 imam hatip ortaokulu açıldı. İstanbul'da 91'i bağımsız olmak üzere açılan 124 imam hatip ortaokuluna bugün itibarıyla toplam 25 bin 109 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yurt genelindeki yeni açılan bağımsız imam hatip ortaokullarından 3'ü İstanbul'da olmak üzere 73'üne hiçbir öğrenci kayıt yaptırmadı.

Türkiye genelinde 73'ünde yeteri kadar öğrenci olmadığı görüldüğü için yeniden değerlendirmeye alınan okulların kapatılıp kapatılmaması konusu üzerinde çalışılıyor.