T24 LogoT24 Logo
Gündem

73 imam hatip okuluna hiç kayıt yapılmadı

Yurt genelindeki yeni açılan bağımsız imam hatip ortaokullarından 3'ü İstanbul'da olmak üzere 73'üne hiçbir öğrenci kayıt yaptırmadı

05 Ekim 2012 16:00

Yurt genelinde açılan imam hatip ortaokullarından 3'ü İstanbul'da olmak üzere 73'üne öğrencilerin kayıt yaptırmadığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen düzenlemenin ardından açılan imam hatip ortaokullarına geçen hafta itibarıyla toplam 109 bin 810 öğrenci kayıt yaptırdı.

Türkiye genelinde, 733'ü bağımsız olmak üzere bin 141 imam hatip ortaokulu açıldı. İstanbul'da 91'i bağımsız olmak üzere açılan 124 imam hatip ortaokuluna bugün itibarıyla toplam 25 bin 109 öğrenci kayıt yaptırdı.

Yurt genelindeki yeni açılan bağımsız imam hatip ortaokullarından 3'ü İstanbul'da olmak üzere 73'üne hiçbir öğrenci kayıt yaptırmadı.

Türkiye genelinde 73'ünde yeteri kadar öğrenci olmadığı görüldüğü için yeniden değerlendirmeye alınan okulların kapatılıp kapatılmaması konusu üzerinde çalışılıyor.

ETİKETLER

imam hatipokulkayıtöğrencieğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24