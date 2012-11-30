İmam hatip okul müdürü şarap üreticilerinden destek istedi

Tekirdağ'da Şarköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Recep Adalı, yeni açılan okulları için, ilçedeki şarap üreticilerinden destek beklediklerini açıkladı. Adalı, Biz, 'şarap üretiyorsunuz, bize katkı sağlamayın' anlayışına sahip değiliz" dedi.

cnntürk.com'da yer alan habere göre, Adalı, söz konusu okulun, mevcut normal ortaokuldan ayrı bir yerde olmaları gerektiğini belirterek, "Yeni bir okula ihtiyacımız var. Bunun için de devlet millet el ele yapılması gerekiyor.

Şarköy halkından da çevredeki insanlardan da, yardım beklentilerimiz var. Özellikle ilçemizde eğitim konusunda insanlarımızın daha gayretli olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yardımın özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının yararlı olabileceğini belirten Adalı, "Bu gibi kurumlar bize yardımda bulunabilir, yol gösterebilir. İlçemizde kooperatifler var. Marmarabirlik gibi zeytin kuruluşları var. Daha da önemlisi, burada çalışıp, buranın imkanlarından faydalanıp da, şarap fabrikalarından bahsediyorum.

Şarapla ilgili kuruluşların, ilçemizde eğitimle ilgili ciddi yatırımlarının olmadığını görüyoruz. Bu anlamda da onlardan da bir çok katkı bekliyoruz. İmam hatip ortaokulumuz olabilir başka okullar olabilir yardım yapabilirler.

Biz, şarap üretiyorsunuz, bize katkı sağlamayın gibi bir anlayışa da sahip değiliz. Bizim amacımız buradaki çocukların en iyi şekilde eğitilmesini sağlamak. Bu anlamda kim yardım ederse, ister şarap fabrikası olsun, ister bir başka kuruluş olsun, biz bu yardımların yapılmasını görmek istiyoruz. Amacımızda bu zaten, çocukların, en iyi şekilde yetiştirilmesidir" diye konuştu.

Yeni kurulan Şarköy İmam Hatip Ortaokulu'nun 37 öğrencisinin olduğu ve önümüzdeki yıl sınıf sayısının artmasıyla binanın yetersiz kalacağı belirtildi.



'Yeni yapılan camiye yardım yaptık, okula da yaparız'



AKP Şarköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Karaf Şarapları'nın sahibi, Şarap Üreticisi Bahadır Keresteci, bölgede 40'a yakın şarap işletmesinin üzüm işleyerek şarap ürettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu işletmelerin bir çoğu üretimlerinin dışında, devlet daireleriyle ilgili vergi mevzuatı, ruhsat ve ruhsatla ilgili takip işleriyle uğraşmaktadır. Bir çoğunun üretim izin belgesi ya var, ya yok, ya da yeni işletme belgelerini tamamlamakla meşgul. Bunlarla ilgili mevcut vergi politikasının yüksek olması nedeniyle, en büyükten en küçük şarap işletmecisine kadar satışlarında problemler var.

Vergi ve tahsilatlarıyla ilgili problemler var. Alınan çeklerin ödenmemesi problemleri var. Bu kişiler şimdi kendi yağlarıyla kavrulmaktadır. Bu işletmeler, bölgemizdeki okullar, okul aile birlikleri, diğer ihtiyaç sahiplerine belirli imkanlarda yardım yapabilmektedir. Bunun yegane sebebi, şuan sektörün layıkıyla yerine oturmamasıdır.

Düzgün para kazanamamaları nedeniyle etraflarına faydalı olamamaktadır. Yeni yılda haksız rekabetin olmadığı piyasada satış yapabilirsek, seve seve üzerimize ne düşüyorsa yardım yaparız."

Keresteci, İmam Hatip Müdürü'nün, şarap işletmesi sahiplerinden yardım beklemesiyle ilgili, "İsteyebilir, haklıdır da. Biz de elimizden gelen desteği vermekle yükümlüyüz ama, mevcut şartlar yapmamızı engelliyorsa yapacak bir şeyimiz yok.

Yakın bir köyümüzde yapılmakta olan camimizin, çoğu arkadaşımız, meslektaşımız, adını vererek ya da vermeyerek yardımlar yapmıştır. Mevcut şartlarımız düzeldiğinde yine yardım yaparız. Öyleki müstahsile, yani üzümcüye parasını ödeyemeyen işletmeler var" dedi.