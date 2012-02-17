İmam Hatip öğrencilerinden Atatürk'e saygısızlık!

T24 - Sosyal medyada büyük tepki toplayan karede, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olduğu iddia edilen dört türbanlı öğrenci, Atatürk büstüyle alay ederken görünüyor.

Vatan yazarı Güngör Mengi ve Mustafa Mutlu da bugünkü köşe yazılarında, tepkilerin çığ gibi büyüdüğü bu olayı ele aldı ve okul yönetimini eleştirdi. Fotoğraf için "Belli ki Atatürk kötü tanıtılmış okulda. Bu "tarihten iyi yetişmiyorlar" diye açıklanamaz. Dinen de iyi yetişmediklerinin göstergesidir." yorumunu yapan Mengi, yazısını şu cümleyle bitiriyor: "İnsaf, dinin yarısı değil mi?"

Mutlu ise okul yönetimine şu soruyu sordu: "Devlet; onca parayı, Atatürk büstüne boynuz yaparak, burun deliklerine parmak sokarak eğlenen bu zavallı çocukları okutmak için mi harcadı ve harcamaya devam ediyor?"