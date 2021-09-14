İmam hatip lisesinde kara çarşafla İstiklal Marşı okutuldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde İstiklal Marşı’nı kara çarşaflı bir öğretmen okuttu.

Cumhuriyet'in haberine göre, öğretmenin kara çarşafla İstiklal Marşı okutması ilçedeki muhalefet partisi temsilcilerinin de tepkisine neden oldu. CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan, olayın laik eğitim sistemine karşı bir hareket olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Laiklik ilkesi vazgeçilmezimizdir. Kara çarşaflı bir kadın öğretmenin öğrencilerin karşısına kara çarşafla çıkıp İstiklal Marşı okutması kabul edilir bir durum değildir. Yaşanan bu olay karşısında mülki amirleri, okul müdürünü, milli eğitim müdürü ve cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Son derece bilinçli bu tür eylemlerin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan cumhuriyetimizin temel ilkelerine yönelik bir yok etme, ortadan kaldırma eylemi olarak algılamaktayız.”

Öte yandan Merzifon Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Yardımcısı Ali Kaplan, Okul Müdürü Saime Baş ve Okul Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Eğitim-Birsen Merzifon temsilcisi olduğu öğrenilen eşi Mustafa Baş tarafından geçen hafta darp edilmişti. Okulda meydana gelen darp olayı ardından Kaplan’ın, Saime Baş ve Mustafa Baş çifti hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.