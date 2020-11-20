İmam hatip lisesinde derse sarıkla gelen öğrenciden öğretmene: Saçını başını açıp gelmişin, kadın-madın demem döverim

Aydın İmam Hatip Lisesi'nde derse sarıkla giren bir öğrenci, kendisini uyaran kadın öğretmeni, "Sen benim sarığımı çıkartamazsın. Kadın başına konuşma, zaten saçını başını açıp gelmişin, kadın-madın demem döverim" diyerek tehdit etti. Öğretmen şikâyetçi oldu. Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, yaşananları, "Dindar gençlik yetiştirme hedefinin, kindar nesil yetişmiş haline dönüştüğünün en somut örneğiyle karşı karşıyayız" diyerek değerlendirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Aydın İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan kadın öğretmen E. S, 15 Kasım günü, hafta sonları diğer öğrenciler gibi müfredat derslerini okulda gören açık imam hatip lisesi 9-C sınıfı öğrencilerinin, Arapça dersine girdi. Sınıftaki öğrencilerden 3'ünün şalvarlı-sarıklı sınıfta oturduğunu gören öğretmen, “Ortaöğretim Yönetmeliği'ne” göre, sarıklarını çıkarmalarını istedi. Öğrencilerden M.H.K, “Sen benim sarığımı çıkaramazsın. Kadın başına konuşma, zaten saçını başını açıp gelmişin, kadın-madın demem döverim” diyerek, öğretmenin üzerine yürüdü.

Öğretmenlerini korumak için diğer öğrenciler araya girdiğinde ise, “Eğer Müslüman iseniz karışmayın. Siz bunları bilmezsiniz, bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı” diye bağırdı. Olaylar büyüyünce öğretmen E.S dilekçeyle durumu okul idaresine bildirdi. Okulun bulunduğu Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Derhal gereğini yapın” talimatı verdi.

Savcılığa suç duyurusu

Milli Eğitim, idari soruşturma başlatırken, öğretmen ayrıca avukatı Burak Özdemir aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. 46 öğretmenin görev yaptığı okulda, hafta içi 335 normal öğrenciye, hafta sonları ise açık imam hatip lisesi öğrencilerine ders veriliyor.

Öğretmenin ifadesi: “O günler de gelecek, merak etme” diye tehdit etti

“Derse girdiğimde 3 öğrenci sarıkla oturuyordu. Öğrencilerin derste şapkayla oturmasına müsaade edilmediği için sarıkla oturmalarını da uygun görmedim. ‘Şapkalarınızı çıkarır mısınız?' dediğimde, M.H.K aniden kalkıp, el kol hareketleriyle, ‘Sen benim sarığımı çıkartamazsın. Okul beni böyle kabul ediyor. Sen kimsin ki?' diye bağırdı. ‘Sen' diyemeyeceğini hatırlatıp, edepli olması için uyardığımda, ‘Ben, seni hoca olarak kabul etmiyorum' dedi. ‘O zaman dersimden çık' dedim.

O da, ‘Sen benim olduğum sınıftan çık. Zaten saçını başını açıp gelmişin' diye karşılık verdi. Dersteki, öğrenciler çok rahatsız oldu ve bir öğrenci, susmasını söyledi. Bu kez o öğrenciye dönüp, ‘Sen bunları bilmezsin, bunların dedeleri bizim dedelerimizi astı. Eğer Müslüman isen sus karışma’ dedi. Ardından benim üzerime yürüyüp, ‘Kadın başına konuşma sus. Kadın madın dinlemem, seni döverim' diye tehdit etti. ‘Kolaysa döv' dediğimde ‘O günler de gelecek, merak etme' diye tehdidini sürdürdü. Öğrenciler, sınıftan zorla çıkardı. Cezalandırılsın…”

Eğitim-İş Aydın Şubesi: Kindar nesil yetiştirme hedefi!

Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir:

“Dindar gençlik yetiştirme hedefinin, kindar nesil yetişmiş haline dönüştüğünün en somut örneğiyle karşı karşıyayız. Son zamanlarda Atatürk ve Cumhuriyet'e saldırılar çok arttı. Sarıkla okula gitmek, yasada suç. Okulların yol geçen hanına dönmesine, öğretmenlerin şamar oğlanı yapılmasına, Cumhuriyetle hesaplaşanlara asla izin vermeyeceğiz. Öğretmenlerin, can güvenliği yok. Okullarda darp edilip, bıçaklanıp, öldürülüyorlar.”