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İmam Hatip lisesinde asansör kazası: 7 öğrenci yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki imam hatip lisesindeki asansör, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü

18 Kasım 2014 15:31

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, bir lisede asansörün düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan üç katlı Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin asansörü, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Bu sırada, asansörde bulunan öğrenciler Enes Gül, Miraç Demir, Osman Kısa, Tarık Can, Oğuzhan Karaman, Hüseyin Özçelik ve Yavuz Eken yaralandı.

İtfaiyenin kurtarma ekipleri, asansörü kesici alet yardımıyla açtı. Asansörden çıkarılan yaralı öğrenciler, sağlık görevlilerince ambulanslara taşınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, asansör kazası nedeniyle okul tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi.

 

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