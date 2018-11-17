İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın paniği

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da, Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun havalandırma boşluğundan çıkan dumanlar, yangın paniğine neden oldu. Pansiyonda kalan yaklaşık 80 öğrenci tahliye edilerek yurdun bahçesinde bulunan camiye alındı. Çıkan dumanın, kartonların üzerine atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay saat 19.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan öğrenciler akşam yemeği sonrası odalarına çıktıkları esnada pansiyona dumanlar doldu. İhbar üzerine pansiyona itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Pansiyonda kalan yaklaşık 80 öğrenci de tedbir amaçlı tahliye edilerek pansiyonun bahçesinde bulunan camiye yerleştirildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada havalandırma boşluğunda bulunan kartonların, atılan sigara izmaritiyle tutuşarak küçük çaplı yangına sebep olduğunu tespit etti. Yangın olmadığı anlaşılınca tahliye edilen öğrenciler, yaklaşık 40 dakika sonra yeniden pansiyona alındı.

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