İmam hatip lisesi öğrencileri için 'dava kampları'

İmam Hatip Lisesi (İHL) Mezunları Derneği öğrencilerin okul dışında da ‘eğitilmesi’ için proje hazırladı. İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER), imam hatip lisesi öğrencilerinin kentlerde kitap kafeler açmasını ve işletmesini istedi. ÖNDER, velilerin İHL öğrencileri için kamplar düzenlemesi gerektiğini belirtti, kamplarda “Öğrencileri dava sahibi yapacak konuşmalar tertip edilmesi, bu meyanda kitaplar ve filmlerin seçilmesi” istendi.

‘Rehber’ hazırlandı

ÖNDER, özellikle imam hatip okulları okul aile birliklerinde görev alan ve almak isteyen üyelerine ilişkin “Okul Aile Birliği Rehberi” hazırladı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, rehberde öğrenci velilerine “öğretim etkinliklerinin desteklenmesi” görevi verildiği iddia ediliyor. Okul aile birliklerinin, “öğretim yöntemleri ve materyal gelişimi konusunda çalışması” gerektiğinin belirtildiği rehberde, bunun için velilerin stratejik konuların belirlenip program geliştirme çalışmalarına öncülük edebileceği ifade ediliyor.

Rehberde, “Söz konusu imam hatip liseleri olduğunda dinin temel metinlerine ulaşmada en önemli konu olan Arapça öğretiminin üzerinde odak çalışma yapılmasının önemli konular arasında olduğu görülecektir” ifadelerinin kullanılması dikkat çekiyor.

Kuran için yeni yöntem

Velilerin imam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerinde okutulan derslerin işleyişleri ve verimliliklerini değerlendiren faaliyetlere katılması gerektiğinin vurgulandığı Okul Aile Birliği rehberinde, yine velilere “Arapça öğretiminin işleyiş ve verimliliğinin değerlendirilmesine ve Kuranı kerim öğretiminde yeni yöntem arayışları çalışmalarına katkı vermek” görevleri öneriliyor. Velilerden, “Öğrencilerin İslam düşüncesinde öncü şahsiyetleri tanımaları için bir çalışmanın yapılması” isteniyor.

'İHL’liler kafe açsın'

Rehberde, imam hatip lisesi öğrencilerinin “kitap kafeler” işletebileceğinin belirtilmesi dikkat çekiyor. Habere göre, rehberde, bunun için “belediyelerle işbirliği yapılarak, şehirlerde her öğrencinin erişimine açık nitelikli kitaplardan oluşan kütüphaneleri olan kafeler açılabilir” ifadeleri kullanılıyor.

Dava için İHL kampı

Okul aile birliklerinin kamplar düzenlemesi gerektiğinin belirtildiği rehberde, kampların düzenlenmesi aşamasında öğrencilerin gelişim düzeylerinin göz önünde bulundurulması gerektiği kaydediliyor. Rehberde, “Lise döneminin ergenlik denilen buhranlı döneme denk geldiği düşünüldüğünde, özellikle de erkek öğrencilere yönelik, enerjilerini atabilecekleri içerikte kamplar düzenlenmelidir. Bununla birlikte öğrencilerin içinde bulundukları duygusal durumlar dikkate alınarak onları motive edecek, dava sahibi yapacak konuşmalar tertip edilmeli, bu meyanda kitaplar ve filmler seçilmelidir” deniliyor.