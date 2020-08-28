İmam hatip lisesi mezunlarının yüzde 16'sı lisans programlarına yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığı ve iktidarın teşvikleriyle sayıları artan imam hatip liseleri YKS’de başarısız oldu. İmam hatip lisesi mezunlarının yüzde 16’sı lisansa yerleşirken bu oran fen liselerinde yüzde 49, sosyal bilimler liselerinde yüzde 54 olarak gerçekleşti.

2020 YKS’ye imam hatip öğrencilerinden 238 bin 391 kişi başvurdu. Bu öğrencilerin 39 bin 127’si lisansa yerleşti. Ön lisansa ise 31 bin 817 kişi hak kazandı. İmam hatiplerden yalnızca 6 öğrenciden biri 4 senelik üniversiteye yerleşebildi. Bu oran Anadolu liselerinde 3,5 öğrencide, fen liselerinde ise 2 öğrencide bir kişiye düşüyor.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre sosyal bilimler liseleri bu yıl da yine en başarılı lise türü oldu. 10 bin 85 sosyal bilimler lisesi mezunu YKS’ye başvururken bunların 5 bin 491’i 4 yıllık üniversitede okumaya hak kazandı. 1,8 sosyal bilimler mezununun 1’i lisansta okuyacak.

Fen liselerinde ise 2 öğrenciden biri 4 yıllık üniversiteye yerleşti. Sınava giren 48 bin 258 fen lisesi mezunundan 23 bin 854’ü lisans okumaya hak kazandı.

Meslek lisesinden sonra en çok öğrencinin okuduğu okul türü olan Anadolu liselerinden 657 bin 416 kişi YKS’ye başvurdu. Bu kişilerden 183 bin 432 kişi lisansa yerleşti. Yani 3,5 Anadolu lisesi öğrencisinden biri 4 yıllık üniversite okuyabilecek.

4 yıllık üniversiteye yerleşmede en düşük oran ise meslek liselerinde oldu. Meslek lisesi türlerinde başvuran ve lisansa yerleşen öğrenci sayıları şöyle oldu:

Ticaret meslek liseleri: 41 bin 410 öğrenci başvurdu, bin 413 öğrenci yerleşti.

Endüstri meslek liseleri: 72 bin 15 öğrenci başvurdu, bin 698 öğrenci yerleşti.

Kız meslek liseleri: 43 bin 315 öğrenci başvurdu, bin 734 öğrenci yerleşti.

Sağlık meslek liseleri: 39 bin 387 öğrenci başvurdu, 2 bin 537 öğrenci yerleşti.

Diğer meslek liseleri: 574 bin 575 öğrenci başvuru, 33 bin 122 öğrenci yerleşti.

"Bakanlığı politikası başarısız"

Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan sonuçların MEB’in ortaöğretim politikalarının başarısızlığını gösterdiğini aktardı. Bozdoğan şunları söyledi:

“Siyasi iktidarın temel politikası öğrencileri imam hatip okullarına ve meslek liselerine yönlendirmek üzerine kurulu. İmam hatip liseleri temel lise türü haline getirilmeye çalışılıyor. Yapılan tüm teşvikler, verilen tüm desteklere ve kamuoyunda bu okulların başarılı olduğuna dair bir algı oluşturulmaya çalışılsa da gerçeklik üniversiteye yerleşme oranlarında olabildiğince açık olarak karşımıza çıkmakta. İmam hatip lisesi mezunlarının örgün lisans programlarına yerleşme oranı sadece yüzde 16,4. Bu durum, yerleşemeyen yüzde 83,6’nın ne yapacağı sorusunu gündeme getiriyor. Türlü vaatlerle ve kampanyalarla bu okullara öğrencileri aldıktan sonra yaşanan bu düşük yerleşme oranlarını ciddi bir sorun olarak görmek gerekiyor.”

Yaşanan başarısızlığının öğrenci ve öğretmenlerle ilgili olmadığını vurgulayan Bozdoğan şu ifadeleri kullandı: “Sorunun kaynağının kullanılan öğretim programları ve okulun yapısı ile ilgili olduğunun görülmesi gerekmektedir. Olması gereken tüm öğrencilerin istediği okul türünde ve okulda eğitim almasına olanak tanıyan, sınavsız, elemenin olmadığı, kimsenin yarışmak zo