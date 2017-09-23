İmam hatibe parayla öğrenci aranıyor; 300 liraya kadar burs verecekler

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin Kaş’taki imam hatip okullarına gidecek öğrencilere mezun olana 150 lira ile 300 lira aralığıda burs vereceğini duyurdu.

Daha önce de yapılmıştı

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre bu yıl İzmir Tepecik’teki Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul’daki proje okullar arasında yer alan Şehit Adil Büyükcengiz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptıran öğrencilere aylık 250 lira burs ödeyeceğini duyurdu. Ardından, TEOG’dan 450 ve üzeri puan alanlara Anadolu İmam Hatip Proje Liselerine kayıt yaptırmaları durumunda burs verileceği kamuoyuna yansıdı. Şimdi de Kaş Kaymakamlığı tarafından Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’ne gönderilen “Burs Ödeme Kararı” başlıklı yazıda, Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin bursu duyuruldu.

300 TL’ye kadar çıkıyor

Kaymakamlığın duyurduğu teşvik bursu yazısında, “TEOG tercihleri sonucunda 2017-2018 öğretim yılında okulumuza yerleşen öğrencilere 350-400 puan aralığına 150 lira, 401-450 puan aralığına 200 lira, 451-500 puan aralığına 300 lira okulumuzdaki eğitim öğretim süresince mezun olana kadar karşılıksız burs verileceği belirtilmektedir. Okulunuzda 8. Sınıfı tamamlayan TEOG tercihi yapacak öğrenci ve velilerine gerekli duyurunun yapılması hususunu bilgilerinize arz ederim” denildi.

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“Manevi rehberlik” meclis gündeminde

Kamuoyunda gündeme gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda “manevi rehberlik” uygulaması meclis gündemine taşındı. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Başbakan ve Gençlik ve Spor Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, toplumda bu tür uygulamalarla dinin sosyal hayattaki kapsamının genişletildiğine ve başta Alevi gençleri olmak üzere farklı inanç ve mezhepten gelen gençlerin asimile edildiğine dair endişelerin giderek arttığına dikkati çekti.

HDP’li Doğan, uygulamanın hangi ihtiyaçtan doğduğunu, hangi bilimsel veriler ışığında hazırlandığını, gelişmiş ülkelerdeki örneklerini, farklı dinden ve inançtan gelen, hatta inançsız gençlerin teşhir edilmesine ve dışlanmasına yol açma riskine karşı ne tür önlemler alındığını, bu uygulamayla rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyan gençlerin bilimsel, tarafsız ve kaliteli rehberlik hizmetine ulaşmasının engellenip engellenmediğini sordu.