İmam, gençleri halk oyunları ile kahve köşelerinden kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Yakuplar Mahallesi Camisi imamı Mustafa Bostan (49), gençlerin kahve köşelerinde vakit geçirmemesi için halk oyunları kursu açtı.

Turgutlu\'ya bağlı Yakuplar Mahallesi Camisi imamı Mustafa Bostan, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın gençlere yönelik \'Gençliğe Değer\' projesi kapsamında örnek bir çalışma başlattı. Kısa bir süre önce atandığı Yakuplar Mahallesi\'nde, gençlerle sıcak bir bağlantı kuran imam Mustafa Bostan, gençlerin kendisine \'Kahvehane köşelerinde vakit geçirmek istemiyoruz\' demesi üzerine harekete geçti. Kırsal Yakuplar Mahallesi\'ndeki önceden ilkokul olarak kullanılan atıl durumdaki binanın bakımının ve temizliğinin yapılmasını sağlayan Bostan, ardından da gençlik yıllarında Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibinde birlikte görev aldığı dönemde, halk oyunları hocası olan Tekin Çakmak ile temasa geçti. Çakmak\'a gençler için bir halk oyunları kursu açmak istediğini söyledi. Çakmak\'ın da kabul etmesi üzerine temizliği ve bakımı yapılan eski ilkokul bunasında hak oyunmları kursu açıldı.

40 KURSİYER ÖĞRENCİSİ OLDU

Mahalle gençleri ücretsiz olan kurslara katılarak hem boş vakitlerini değerlendirmeye hem de Ege kültürünün halk oyunları örneklerinden olan zeybek oynamaya başladı. Kursa katılan 40 genç, imam Bostan ve halk oyunları hocası Çakmak\'ın, kendileriyle yakından ilgilendiği söyleyerek teşekkür etti.

YAZ MEVSİMİNDE DE BAĞLAMA KURSU AÇMAYI HEDEFLİYOR

İmam Mustafa Bostan, \"Çok kısa zaman önce Yakuplar Mahallesi\'ne atandım. Köyün gençleriyle aramızda sıcak bir ortam oluşunca bana \'Birşeyler yapalım, kahvehanede vakit geçirmeyelim\' dediler. Tekin Çakmak hocamızla bağlantı kurdum, o da sağolsun bizi kırmadı, halk oyunları kursunu açtık. Gençlerimiz boş vakitlerini değerlendirerek kendi kültürümüz olan zeybek oyunlarını öğreniyor. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yeter ki gençler böyle faaliyetler istesin\" dedi.

Örnek çalışmayla mahalle halkının da takdirini kazanan Bostan, yaz aylarına doğru bağlama kursu açmayı hedeflediğini söyledi.



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