İmam: Ey cemaat caminin halılarını satmak istiyorlar

T24 - Caminin halılarını satmayı teklif eden muhtara uyan köy imamı pişman olunca cami hoparlöründen kendini ihbar etti. Ahali şikayetçi oldu. Kaymakamlık soruşturma başlattı



İmam itiraf edince cemaat şikayetçi oldu. Denizli'nin Çal İlçesi'ne bağlı Yazır Köyünü imamın itirafını salladı. 2 hafta önce, sabah 07.30'da imam Şaban Cansu'nun (22) cami hoparlöründen yaptığı anonsla uyanan köy sakinleri şakına döndü. Cansu, 'Ey Yazır halkı..' diye başladığı anonsuna şöyle devam etti: Köy ihtiyar heyeti ve muhtar caminin halılarını satmak istiyor. Gözüme uyku girmedi. Vicdanım elvermiyor. Halıları camiye bıraktım. Sahip çıkın. Anons üzerine 12 köylü soluğu savcılıkta aldı.





MUHTARLA HEYET ŞAKA YAPMIŞ



Köylülerin suç duyurusu ardından Muhtar Erhan Altınöz ile ihtiyar heyetinden Musa Tek ve Özer Avcı 'Şaka yapmıştık. Ciddiye almış' diyerek kendilerini savundu. Devlet memuru olduğu için konuşamayacağını belirten imam 'Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum' demekle yetindi. Yazır Köyü ilk memuriyet yeri olan ve Konya'da zihinsel özürlü aile fertlerinin geçimini karşılayan Cansu, sırayla köy sakinlerinin evinde kalıyor. İmamın anonsunu önce 'sela' sandıklarını söyleyen köy sakinleri olayın aydınlatılmasını bekliyor. Muhtarın halıları satmak için girişimde bulunduğunu tespit eden Çal Kaymakamı Fatih Arıkoğlu 'İmam keşke durumu cami hoparlöründen açıklamak yerine amirlerine bildirseydi' diye konuştu.





HALILARI MÜFTÜLÜK SATIYOR



Antİka olduğu söylenen üç halı uzman bir ekip tarafından incelendi. Halıların tarihi bir özelliğinin olmadığı ortaya çıktı. Ancak halılar satılmaktan kurtulamadı. İlçe müftülüğü tarafından satışa sunulacak halıların gelirleri müftülüğe aktarılacak.