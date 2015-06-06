İmam, Cuma hutbesinde oy çağrısı yaptı, cami karıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seçime iki gün kala imamlara gönderdiği cuma hutbesinde verilen siyasi mesajlar camileri karıştırdı.

Seçimlerin tarafsızlığına gölge düşürecek hutbeye bazı imamların da ilaveler yapması sıkıntıyı büyüttü. Irkçılık konusunun işlendiği hutbede isim belirtilmeden yapılan çağrılar, ‘bazı partilere oy vermeyin’ şeklinde yorumlandı.

Zaman'da yer alan habere göre, hutbeyi devletin resmi kuruluşu Anadolu Ajansı’nın cuma saatinden önce servis etmesi de propaganda iddialarını güçlendirdi.

Alınan bilgilere göre Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Koğukçınar cami imamı, hutbeyi okurken bazı partilere oy verilmemesi çağrısı yaptı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar itiraz etti. Tartışma uzayınca polis çağrıldı. Tarafları dinleyen polis olayla ilgili tutanak hazırlayıp camiden ayrıldı. İmam da bilgi vermek üzere il müftülüğüne gitti.

Benzer tartışmalar, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki bazı camilerde de yaşandı. Bursa Müftülüğü, konuyla ilgili sorular üzerine ‘açıklama yapılmayacağını’ bildirdi. İzmir’in Menemen ilçesindeki bir camide de imamın, cuma namazından önce verdiği vaazda seçimle ilgili konuşması dinleyenlerin tepkisini çekti.

Namazı Kent Camii’nde kılan H.G.’nin anlattıklarına göre imam, “Müslümanlar, pazar günü oy kullanacağız. Bu seçim Türkiye’yi değil, dünyayı da etkileyecektir. Oylarınızı Müslümanlara vermeniz gerekir.” dedi. Cemaatten tepkiler yükselmeye başlayınca imam, “Madem öyle, ayeti anlamıyorsunuz, bu lafları kendi nefsimden kabul edin.” ifadesini kullandı. 30-40 kişi buradan ayrılarak başka camiye gitti. Tartışma sebebiyle ezan yaklaşık 10 dakika geç okundu. Namazı İstanbul’daki bir camide kılan MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erol Gül ise imama ‘riyakarlık ve dinle aldatma da ırkçılık kadar günah değil mi?’ sorusunu yöneltti. Gül, yaşananları Twitter üzerinden aktarırken tepkisini şöyle dile getirdi: “Bizleri ırkçılık gibi dinin ve insanlığın men ettiği bir anlayışla suçlayanlar önce kendilerini kantara koysun.” MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da konuyla ilgili şu mesajı verdi: “Ey inananlar farkında mısınız artık camilerde rüşvetin, hırsızlığın, yolsuzluğun büyük günah olduğu anlatılmıyor. Milliyetçiliği Irkçılık olarak hutbelerde günah diye anlatan hocalar, hırsızlıkların yolsuzlukların da büyük günah olduğunu anlatsın.”