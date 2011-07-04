İmam Çoraplı, organ bağışı tabusunu oğlu için yıktı

T24- Organ bağışının yaygınlaşmasına engel olan "dinen sakıncalı" görüşüne aldırmayan imam Ömer Çoraplı, oğlunun yaşamı için böbreğini bağışladı.











Manisalı baba Ömer Çoraplı, tek böbrekle yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki oğlu Ahmet Oğuz'a böbreğini bağışladı. Ancak bu fedakarlığı diğer organ bağışı hikayelerinden farklı kılan şey, baba Çoraplı'nın mesleği olan imamlık oldu.

Akşam'ın haberine göre, anketlerde 'organ bağışını düşünmüyorum' diyenlerin sebep gösterdiği 'dinen sakıncalı' algısının yıkılmasına örnek olacak davranışa imza atan imam Çorap, 'Allah'ın sana verdiği organı başkasına verirsen gün gelir bunun hesabı sorulur' diyenlere en güzel yanıtın Kur'an-ı Kerim'deki 'Bir canı kurtaran bütün insanlığı kurtarır. Bir cana kıyan bütün insanlığı öldürür' ayeti olduğunu söyledi. Saruhanlı'ya bağlı Kemiklidere Kasabası'nda bir buçuk yıldır diyalize bağlı yaşayan oğlunu tekrar hayata döndüren cami imamı fedakarlığı şöyle anlattı: 'Oğlum Ahmet yıllarca hastanede yattı. Bir gün Ahmet'i soğuk algınlığından doktora götürdük. O zamanlar da 'domuz gribi'nden korkmuştuk. Daha sonra tek böbrekli olduğu ve diğer böbrek kanalının da tıkalı olduğu için çıkardığı idrar kadarının böbreğine geri döndüğünü söylediler. Böbreğimi oğluma verebileceğimi duyduğumda çok mutlu oldum. Sağlıklı yaşabildiğini görmek hayatımın en güzel hediyesi olacak.'

Baba Çoraplı 'Ben en doğru olanı yaptığımdan bir an bile şüphe etmedim. Diyanet İşleri de organ nakline destek olmak ve halkı bilinçlendirmek için sürekli çalışmalar yapıyor' dedi.





Hepimize nakil gerekebilir





Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun organ nakli hakkında şöyle konuştu: 'Yüzlerce insanı yeniden hayata bağlıyor. Ahmet ameliyattan önce diyalize bağlı olarak çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Fakat şimdi normal bir hayat kalitesine ulaşacak. Bizler bulduğumuz her fırsatta insanları organ nakli konusunda cömert olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki hayat sürprizlerle dolu. Bir gün hepimiz nakil gerektiren bir hastalığa yakalanabiliriz. Elimizi vicdanımıza koyup, bu gerçeği unutmayarak organ nakline destek olmalıyız.'





Makine mühendisi olacak





Babasına sarılıp poz veren Ahmet Oğuz 'Babama ne kadar teşekkür etsem az. Futbol oynayıp gezebileceğim. Hayalim makine mühendisi olmaktı. Şimdi benim için hayat yeniden başlıyor. Yataktan kalkacağım günü iple çekiyorum' diye konuştu.