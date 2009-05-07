İmam, cinsel ilişki isteyen eşini öldürdü mü?

Antalya’da cinsel ilişki teklifini reddettiği eşini, `Sen artık erkek değil misin' sözleri üzerine boğarak öldürdüğü iddiasıyla ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanan emekli imam Ali İhsan Karataş, ilk duruşmada gözyaşları içinde verdiği ifadede, suçsuz olduğunu söyledi.



Olay, geçen yıl 9 Eylül'de Kızılarık Mahallesi 1149 Sokak'taki 34/3 nolu evde meydana geldi. Bir süre önce evine 50 metre mesafede bulunan Arvallı Camii'nden emekli olan 55 yaşındaki Ali İhsan Karataş, akşam uyumaya hazırlanırken, 52 yaşındaki Durdu Karataş cinsel ilişki istedi. Emekli imamın ilişkiye yanaşmaması üzerine iddiaya göre kadın kocasına, "Demek senin erkekliğin bitti. Artık ilişkiye giremeyecek miyiz? Sen artık erkek değil misin? Ben de başka birini bulayım" dedi. Bu sözler üzerine sinirlenen Ali İhsan Karataş, eşiyle tartıştı ve ardından da torununu getirmek üzere karşı mahalledeki oğlunun evine gitti. Döndüğünde de 112 Acil Servis'i arayarak eşinin öldüğünü bildirdi. Ancak polise gelen ihbar üzerine, emekli imam Karataş olaydan 1.5 ay sonra eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Durdu Karataş'ın cesedinden örnekler alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.



‘Öldürdüm’ dedi ama



Ali İhsan Karataş, sorgusunda, eşini elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Erkeklik gururumla oynadı" dedi. Suçunu itiraf eden emekli imam tutuklandı. Durdu Karataş'ın cesedinden alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sonucu gelen raporda boğularak öldürüldüğüne dair iz bulunamadığı, kesin ölüm nedeninin ise belirlenemediği bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı rapora rağmen emekli imam hakkında `kasten adam öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianamede gelen raporlarda boğarak eşini öldürdüğü tam kesin olmasa da Ali İhsan Karataş'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiğine dikkat çekildi.



Mahkemede ağladı: Öldürmedim



Eşini öldürdüğü iddiasıyla ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanan Ali İhsan Karataş, dün Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıktı. Emekli imam Ali İhsan Karataş, hıçkıra hıçkıra verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Bir türlü gözyaşları dinmeyen Karataş, tanık ifadeleri alınırken mahkeme başkanı tarafından mahkum kapısı arkasında beklemeye davet edildi. Karataş, ağlamayacağını belirterek duruşmada kalmak istediğini söyledi. Sanık Ali İhsan Karataş, olay gecesi yaşananları şöyle anlattı:



"Son olarak eşimle 15 gün önce birlikte olmuştuk. O gün sabah geldi ve bana `Bugün bir yere gitme, birlikte olalım' dedi. `Bir yere gitmiyorum, ama öbür türlü diyorsan, biliyorsun ki kalp hastasıyım. Sen de hastasın' dedim. Biraz yatakta şakalaştık. Bana küser gibi arkasını döndü. Ben de sırtından tutup biraz silkeledim ve şaka yolla bir tokat attım. Sonra torunumu almak için yataktan kalktım. Evden çıkacağım sırada eşim arkamdan, `Ali, Ali, nereye gidiyorsun' diye seslendi. Ben de çocuğu ve ekmek alıp geleceğimi söyledim. Oğlumun evine gittim. Döndüğümde ölmüştü. Keşke gitmeseydim, eşimle kalsaydım. Ama onu ben öldürmedim."



Tanıkların dinlenmesine ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan da görüş alınmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

