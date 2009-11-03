İmam camide kendini astı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir imam, görev yaptığı camide kendini asarak intihar etti. İmamın panoya "Elveda canım, elveda camim" yazdığı görüldü.

Ardanuç ilçesine bağlı Hamurlu köyünde görev yapan imam-hatip 43 yaşındaki Cemal Kılıç, camide kirişe bağladığı iple kendini astı.

Hamurlu köyünde 5 yıldır görev yaptığı belirtilen Kılıç'ın cesedi, olaydan kısa süre önce telefon ederek, ''Rahatsızım, köye acil gel'' dediği amcasının oğlu İsmail Kılıç tarafından bulundu.

Olay sırasında eşi komşu köydeki ailesinin yanında olan Kılıç'ın intihar etmeden önce camideki panoya ''Elveda canım, elveda camim'' yazdığı tespit edildi.

Cemal Kılıç'ın 17 yıllık evli olduğu, eşiyle birlikte geçen yıl tüp bebek yöntemine başvurmalarına rağmen çocuklarının olmadığı öğrenildi.

Hamurlu köyü muhtarı Murat Özdemir, imam Cemal Kılıç'ın köylüler tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu belirterek, ''Hiç mutsuz bir görüntüsü yoktu. Hatta ileriye yönelik planları vardı. Vefatı hepimizi şoka uğrattı'' dedi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cemal Kılıç'ın cenazesi, bugün ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Kızılcık köyünde toprağa verilecek.