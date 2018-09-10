İmam Abdullah Zaviyesi, gözyaşları eşliğinde taşındı (2)

3 ESER 100 METRE ARALIKLARLA YERLEŞTİRİLDİ

Batman\'ın, yapımı süren Ilısu baraj göleti altında kalacak olan tarihi Hasankeyf ilçesinde sular altında kalmamaları için taşınan 3 tarihi eseri yeni yerleşim birimindeki Arkeopark\'ta, daha önceki konumlarına göre daha yakın mesafede yeni yerlerine yerleştirildi.

Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri\'nin karşı yakasında bulunan tarihi eserlerden önce Zeynel Bey Türbesi, ardından Artuklu Hamamı ve bugün de İmam Abdullah Zaviyesi, mevcut yerlerinin sular altında kalacak olması nedeniyle yeni yerleşim birimine taşındı. Daha önce aralarındaki mesafe 300-600 metre olan 3 tarihi eser, yeni Arkeopark\'ta birbirlerine 100\'er metre mesafeye yerleştirildi.

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