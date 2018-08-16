İmalathanedeki yangında Suriyeli 2 işçi ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'teki terlik ve ayakkabı imalathanesinde gece çıkan yangında, uyurken soludukları dumandan zehirlenen Suriyeli 2 işçi, yaşamını yitirdi.

Küsget Sanayi Sitesi\'nde bulunan, Suriyeli Muhammet Ahneen’e ait, 3 katlı terlik ve ayakkabı imalathanesinin 1\'inci katında, gece saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Malzemelerin tutuşması sonucu büyüyen yangının haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle imalathane kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, kaldıkları imalathanede uyuyan Suriye uyruklu işçiler Hamza Nasır (18) ve Mahmut Maruf\'un (16) soludukları dumandan zehirlenip, yaşamını yitirdiğini belirledi. Suriyeli işçilerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.

EVİ OLMADIĞI İÇİN İMALATHANEDE KALIYORMUŞ

Yangının gece meydana geldiğini ve arkadaşlarının içeriden çıkamadığını anlatan imalathane çalışanlarından Hüseyin Kargın, \"Ben de bu fabrikada çalışıyorum. Gece yangın çıkmış. Arkadaşlarımız içeride kalmış. Mahmut Maruf evi olmadığı için burada kalıyordu. Hamza Nasır da normalde akşam çıkıp, evine gidiyordu; ama babası Suriye\'ye gittiği için 2 gündür fabrikada kalıyor\" diye konuştu.



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