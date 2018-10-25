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Ekonomi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında bir önceki aya göre 0

25 Ekim 2018 20:20

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 75.4\'e geriledi.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 75 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"2018 yılı Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlenmektedir\" denildi. (Grafik)

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