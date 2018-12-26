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Ekonomi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı Aralık'ta değişmedi

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek yüzde 74

26 Aralık 2018 17:36

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek yüzde 74.1 düzeyinde sabit kaldı.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74 düzeyine yükseldi.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \" 2018 yılı Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış görülürken, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlenmektedir\" denildi.

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