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Ekonomi

İmalat sanayi ağustosta yüzde 77.1 kapasiteyle çalıştı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 77,1 seviyesine yükseldi

25 Ağustos 2021 10:19

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan artışla yüzde 76,8'e yükseldi.

Bir önceki ay yüzde 77.2 olan dayanıklı tüketim malları kapasite kullanım oranı, ağustos ayında yüzde 75.9'a geriledi. Dayanıksız tüketim  malları kapasite kullanım oranı ise ağustosta yüzde 73,5'ten yüzde 73.6'ya yükseldi. 

Tüketim malları kapasite kullanım oranı ise temmuzdaki yüzde 74.1'den ağustosta yüzde 74'e geriledi.

 

 

İmalat sanayikapasite kullanım oranıağustosdayanıklı tüketim malları
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