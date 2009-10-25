İmajımızı da bu hıyarlar belirliyor

Hande Ataizi, canlı yayına telefonla katılıp magazinci-sanatçı tartışmasını alevlendirecek açıklamalar yaptı.
"Hepimizin
tepki göstermesi gerek" diyerek 55 sanatçının magazincileri protesto
için verdiği ilana destek veren Hande Ataizi, "Sokakta çalışan
kişilerin çoğunun eğitim seviyesi düşük. Geceyarıları onun bunun
peşinde koşturmak ve
ucuz olsun diye eğitimsizleri seçiyorlar. Mal bu, sen bunları sokağa
salarsan, olacak olan malzeme bu. Sanatçı deyip de görsel dünyanın
malzemesi olarak yayın organlarında gözüküyoruz ve maalesef bu
insanların belirlediği bir imajla var olabiliyoruz. Yani bu hıyarlar
yüzünden, çok afedersiniz maalesef hepimiz bambaşka kişilikler, hergün
olaylar yaşayan, kavga eden, kendiyle barışık olmayan ekstra ordinary
insanlar olarak gösteriliyoruz. Ayrıca öyle de değiliz. Bu arada sözüm
meclisten dışarı, bu işi iyi yapanları ayrı tutuyoruz" dedi.