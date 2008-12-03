İmaj yönetiminde yapılan 10 hata

Günümüzde, iyi bir kariyere sahip olmak için gereken şartlar her geçen gün artıyor. İyi bir eğitim almak, iyi bir kurumda işe girmek, çok çalışmak basamakları tırmanmak için yeterli değil. Günümüz şartlarında iş dünyasında varolmak için doğru ve tutarlı bir imaja sahip olmak da gerekiyor.



Doğru imajı belirlemek için, önce yapılan hataları gözden geçirmekte fayda var. İmaj yönetiminde yapılan 10 büyük hatayı şöyle sıralayabiliriz:



1. Sahte ve taklit imajları benimsemek



2. Geribildirim almaya kapalı olmak



3. Gelişimi ve değişimi reddetmek



4. Önyargılı olmak



5. Doğalım kisvesi altında kaba olmak



6. Tutarsız söylemler, tutarsız davranışlar sergilemek



7. Sert, olumsuz vücut dili kullanmak ve gülümsemeyi bilmemek



8. Ben diliyle konuşmak, egosantrik olmak



9. İnsan ilişkilerini önemsememek



10. Öz imaj ile algılanan imaj karşılaştırılmasının yapılmaması



