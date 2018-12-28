İmaj değiştiren Birce Akalay: Babaannemin fotoğraflarına bakıp kısa saçlarına özenirdim

Oyuncu Birce Akalay bir süredir değiştirdiği imajıyla konuşuluyor. Saçlarını kısa kestiren oyuncu Akalay, bu konunun sekiz aydır konuşulduğunu söyleyerek babaannesinin kısa saçlarına özendiğini belirtti. Akalay, "Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı" dedi.

Oyuncu Akalay'ın Şamdan Plus dergisine yaptığı açıklaması şöyle:

"Saçlarımı kestirmem sekiz aydır konuşuluyor. Serüvenim, saçlarımın yıpranmasından dolayıydı. Bir de babaanneme benziyorum. Onun gençlik yılları Frankfurt’ta geçmiş. Fotoğraflarına bakıp kısa saçlı hallerine özenirdim. Projelerden dolayı kestiremiyordum."