'İma bile olsa gitmezdim'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2004'teki Fransa gezisinde eşinin türbanı nedeniyle davet edilmediği iddiasını "Böyle bir durumun yaşanması düşünülemez. Olsa bile öyle bir masada oturmam" sözleriyle değerlendirdi.



Star gazetesinden Şamil Tayyar'a konuşan Erdoğan, 2008'de Fransa'ya eşiyle gittiğini hatırlattı, önceden bir mesaj gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.



Başbakan Erdoğan, "Fransa ile ilişkilerimizde asla böyle bir durumun yaşanması düşünülemez. Olsa bile öyle bir masada ben olmam" dedi.



Erdoğan, tartışmalara konu olan 2004'teki Fransa ziyaretiyle ilgili olarak da, "Önce mesaj gönderildi diyorlardı, şimdi hissettirdiler diyorlar. O ziyaret eşsiz programlanmıştı. 'Eşiniz gelmesin' diye herhangi bir telkin, ima asla olmamıştır. Öyle bir şey olsa o ziyarete gitmem. Asla kabul etmem" ifadelerini kullandı.





