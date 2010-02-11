T24 LogoT24 Logo
Politika

'İma bile olsa gitmezdim'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir durumun yaşanması düşünülemez. Olsa bile öyle bir masada oturmam" sözleriyle değerlendirdi.

11 Şubat 2010 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2004'teki Fransa gezisinde eşinin türbanı nedeniyle davet edilmediği iddiasını "Böyle bir durumun yaşanması düşünülemez. Olsa bile öyle bir masada oturmam" sözleriyle değerlendirdi.

Star gazetesinden Şamil Tayyar'a konuşan Erdoğan, 2008'de Fransa'ya eşiyle gittiğini hatırlattı, önceden bir mesaj gönderilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Erdoğan, "Fransa ile ilişkilerimizde asla böyle bir durumun yaşanması düşünülemez. Olsa bile öyle bir masada ben olmam" dedi.

Erdoğan, tartışmalara konu olan 2004'teki Fransa ziyaretiyle ilgili olarak da, "Önce mesaj gönderildi diyorlardı, şimdi hissettirdiler diyorlar. O ziyaret eşsiz programlanmıştı. 'Eşiniz gelmesin' diye herhangi bir telkin, ima asla olmamıştır. Öyle bir şey olsa o ziyarete gitmem. Asla kabul etmem" ifadelerini kullandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24