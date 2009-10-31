İlyasova ilk resmi maçına çıktı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA) iki yıl aradan sonra geri dönen Milli Basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks ile yeni sezondaki ilk resmi maçına çıktı.



NBA'in Doğu Konferansı takımlarından Bucks'ta mücadele eden İlyasova, normal sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Philadelphia 76ers'a 99-86 mağlup oldu.



Mücadele kenardan başlayan Basketbol Milli Takımı'nın genç oyuncusu, sahada toplam 17 dakika 41 saniye kalırken, 11 sayı 4 ribaunt ve 1 asist ile karşılaşmayı tamamladı.



Karşılaşma öncesi takımının soyunma odasında açıklamalarda bulunan Ersan İlyasova, Avrupa Basketbol Şampiyonası nedeniyle takıma geç katıldığını belirterek, ''Antrenör Skiles, henüz daha oyuncuları deneme aşamasında. Kafasındaki ilk beşe karar vermiş değil. Ben de NBA'e geri dönmemin ardından takıma alışmaya çalışıyorum. Normal sezonun ortasına kadar takım iyice oturmuş olur ve ben de ilk beşin değişmezi olurum'' dedi.



Hafta içindeki antrenmanlar sırasında yüzüne aldığı darbe nedeniyle karşılaşmaya ''maske'' ile çıkan Ersan, darbe koruyucuyu iki hafta daha takacağını söyledi.



2006-2007 sezonunda ''çaylak oyuncu'' olarak ilk kez Amerikan Profesyonel Ligi'nde mücadele eden genç oyuncu, son iki yılı Avrupa'da Barcelona formasıyla geçirdikten sonra 2009'da tekrar NBA'e dönmeye karar vermişti.



Avrupa'daki eski takımı ve diğer takımlardan daha yüksek ücretler teklif edilmesine rağmen NBA'e geri dönmeyi tercih eden İlyasova, ''Burada kalıcı olmak, Hidayet ve Mehmet gibi başarılı olmak istiyorum. Bu sene Bucks'ta kendimi göstereceğim'' diye konuştu.



Utah galip, Toronto mağlup



NBA'deki diğer Türk oyunculardan Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, kendi sahasında Los Angeles Clippers'ı 111-98 mağlup etti. Denver'a karşı oynadığı sezonun ilk maçında dizinden sakatlanan Milli Basketbolcu, bu karşılaşmada yer almadı.



Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Kanada takımı Toronto Raptors ise sezonun ikinci mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'a 115-107'lik skorla mağlup oldu. Raptors'da Türkoğlu 14 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle oynadı.