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Kültür-Sanat

Sanatçılardan Sabah gazetesi yazarına tepki

Gazeteci Sevilay Yükselir'in, İlyas Salman'ı hedef alan yazısı, sinema sanatçı kuruluşları tarafından büyük tepki aldı

14 Ekim 2012 13:44

Gazeteci Sevilay Yükselir'in, 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne değer görülen sinema sanatçısı İlyas Salman'ı eleştiren yazısı, sinema sanatçı kuruluşları tarafından eleştirildi.

Sinema Oyuncuları Sendikası, Oyuncular Meslek Birliği, Sinema Emekçileri Sendikası, Senaryo Yazarları Derneği, Sinema ve Televizyon Eserleri Meslek Birliği imzasıyla yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

10 Ekim Çarşamba günü, Sabah Gazetesi’nde, 49. Antalya Film Festivali’nde “Onur Ödülü” alan değerli oyuncu meslektaşımız İlyas Salman’la ilgili bir köşe yazısı yayınlandı.

Sevilay Yükselir imzalı yazıda festival yönetiminin bu tercihi nedeniyle “kepazelikle” tanımlanmasını ve İlyas Salman’ın kişiliğine yakışıksız ve küstah bir üslupla saldırılmasını kınıyoruz.

Son birkaç ayda giderek artan kin ve nefrete bulanmış eleştiri üslubunun sanata ve sanatçıya sıçratılmasını reddediyoruz! Meslektaşlarımızın bireysel veya politik niteliklerinden dolayı sanatçı kimliklerinin yıpratılmak istenmesini kabul etmiyoruz!

İlyas Salman, sanata ve sanatçıya hakkıyla değer verilmediği ülkemizde, yaşamını tiyatro ve sinemaya adamış pek çok değerli sanatçılarımızdan biridir. Sadece onun değil yine bu ülkede gazetecilik mesleğini binbir baskı ve güçlük içinde ama onuruyla sürdüren gazetecilerin onuru da bizim “onurumuzdur!”

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