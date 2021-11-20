İlyas Salman, yeni filmi için uyardı: Benden nefret etmeyin

1903 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliği ile tanınan Elif Ana’nın hayat hikâyesi film oluyor. Yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 25 Kasım'da çekimlerine başlanacak olan filmin tanıtım toplantısı yapıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan oyuncu İlyas Salman, filmde canlandıracağı kötü karakter nedeniyle izleyicilere "Filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin” dedi.

Salman ayrıca, "Çok konuştuğum zannedilir. İlk defa çok az konuşacağım. Elif Ana projesi karşıma getirildiğinde 'Oynayabilir miyim?' diye düşünmedim. 'Oynarım' dedim, her rolü oynarım. Hitler'i eleştiren bir filmde işkenceciyi de oynarım ama Hitler'i alkışlayan bir filmde dünyanın bütün dolarlarını, eurolarını önüme koysalar oynamam. Elif Ana analar dolusu Anadolu’nun yüreği geniş, yüreği zengin bir insanı. Onun projesinde kötü iyi ayrımı yapmadan rol almak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

Filmde Elif Ana’nın 50 yaşından sonraki halini canlandıracak olan Aliye Uzunatağan, karakterin kendisini korkuttuğunu belirterek "Çok korkuyorum, çok heyecanlıyım. Senaryoyu okur okumaz bayıldım...Sanki pastoral resim gibi senaryo gözümde canlandı. Müthiş bir karakter. Beni korkutacak kadar güzel bir insan. İnsana insan gibi bakan bir kadın. Elif Ana iyiliğe giden yol. Keşke bütün dünya Elif Ana filmini görse bu felsefeyi benimsese. Türkiye’nin o günlerinin düşündüğümüzde bu kadar yoksul bir köyde doğmuş ve böyle olabilmiş bir karakter... Gerçekten müthiş büyük bir iş. Altı yaşımdan beri 60 yıldır oyunculuk yapıyorum inanan ki gerçekten korkuyorum. Çok çalışacağım. Akademik dramatolojiler çıkarıyorum. Gerçekten Elif Ana karakterini çok inceliyorum. Türbesine gidip gezeceğim. Dünya Elif Analarla güzelleşecek" diye konuştu.

Yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün oturduğu, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, İlyas Salman, Cezmi Baskın, Ali Sürmeli ve Sermiyan Midyat yer alıyor.