İlyas Salman, vasiyetini açıkladı

Salman, program sunucusunun “Bütün kayıtlarda ateist olduğunuz geçiyor. Ateist İlyas Salman’ın bir vasiyeti var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Vasiyetim şöyle; başıma ne alevi dedesi ne sünni hocası gelecek. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Gelmesin dedim. Benim arkadaşlarım, yoldaşlarım toplanacaklar, türküleri, şarkıları ve şiirleriyle uğurlayacaklar. Ve yıkamayacaklar beni, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim…"

İlyas Salman sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kemal Sunal benim hemşomdu, memleketlimdi, can dostumdu, buna Şener Şen ve Adile ablayı da katıyorum, Ayşen Gruda da öyle. Tapılası arkadaşlıktı bunlar. Arkadaş demek yan yana yürüyen demek değil, arkadaş yolda yürürken arkadan bakılan insandır kimse taşlamasın diye."