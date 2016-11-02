"İlyas Salman psikolojik tedavi görmeye başladı"

'Trendeki Yolcu' adlı filmin çekimi için geldiği Aydın’da gözaltına alınan ünlü sinema sanatçısı İlyas Salman’ın yaşadığı olaydan sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; filmi ülke gündemine taşıyıp daha iyi tanıtabilmek amacıyla tanıtım yemeğinde bilinçli olarak olay çıkarttığı iddia edilen İlyas Salman'ın gözaltına alınınca gerçekten korktuğu ve halen bu korkuyu üzerinden atamadığı belirtildi. Olaydan sonra Kuşadası’nda iki gün hastanede tedavi gördüğü belirtilen İlyas Salman setlerde yer almazken, Salman’ın psikolojik tedavi için İstanbu’a gittiği iddia edildi

Aydın'ın İncirliova ilçesi Yazıdere köyünde sinema sanatçısı İlyas Salman ve Neslihan Acar'ın da rol aldığı " Trendeki Yolcu" adlı filmin çekimleri şimdilik İlyas Salman'sız devam ediyor. 1980’li yıllarda gerçek hayatta yaşanmış bir aile dramının gözler önüne serilmesi amaçlanan filmin başrol oyuncusu İlyas Salman’ın ilk gün kabahatler kanununa muhalefet ettiği gerekçesi ile gözaltına alınmasının ardından Salman, çekimlerde görünmez oldu. Çekimler İlyas Salman’sız devam ederken Salman’ın sahnelerinin sonradan çekileceği öne sürüldü.