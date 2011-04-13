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Yaşam

İlyas Salman gözaltına alındı

İlyas Salman alkollü araç kullanırken yakalandı, daha sonra çıkan olaylar sonucunda polise mukavemetten gözaltına alındı...

13 Nisan 2011 03:00

T24 - İlyas Salman alkollü araç kullanırken yakalandı, daha sonra çıkan olaylar sonucunda polise mukavemetten gözaltına alındı...

Kadıköy Bostancı Sahil Yolunda alkol uygulaması yapan trafik ekibi, sanatçı İlyas Salman’ın kullandığı özel aracı kontrol amacıyla durdurdu. Alkollü olduğu öne sürülen Salman’ın, alkolmetre cihazına üflemeyerek polis memurlarına zorluk çıkardığı iddia edildi. Olay yerine çağrılan asayiş ekibi tarafından polise mukavemet suçlamasıyla gözaltına alınan Salman, Bostancı Şehit Balaban Polis Merkezi’ne götürüldü.



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