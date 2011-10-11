İlyas Salman: Döverim ben bu Cübbeli’yi



T24 - Cübbeli Ahmet Hoca'yı görünce sigortaları atan İlyas Salman, yanlışlıkla aynı minibüse binince olanlar oldu. Ekibin minibüsten indirdiği Salman, Cübbeli Ahmet Hoca'ya, "Atatürk mezardan kalkacak ve hepinizin anasını belleyecek' dedi.





Milliyet gazetesinden Ali Eyüpoğlu köşesinden İlyas Salman'la Cüppeli Ahmet Hoca'nın karşılaşmasını şöyle anlattı:

"Şov dünyasının ‘nev-i şahsına münhasır’ yıldızlarından İlyas Salman’la Ahmet Mahmut Ünlü nam-ı diğer Cübbeli Ahmet Hoca yan yana gelir mi? Biri ‘siyah’sa öteki ‘beyaz’ çünkü.

Biri dünyanın ‘güney kutbu’, diğeri ‘kuzey kutbu’ gibi. Yan yana gelmeleri milyonda bir tesadüfse aynı minibüse binmeleri milyarda bir olabilecek şeydir herhalde.

On milyarda bir olasılık gerçekleşti.

Nerede mi? Antalya’da.





Peki nasıl oldu bu? Olay bizi Antalya’ya götüren uçak havadayken yaşandığı için tanığı değilim.

Ancak İlyas Salman’la birlikte olay anında Antalya Havalimanı’nda olanların anlattıkları bana çok eğlenceli geldi.





Eminim haberin kokusunu alan uyanık biri o anda kayıtta olsa, Youtube’da tıklanma rekoru kıracak bir video çıkardı ortaya.

Cübbeli’yi gördü, delirdi! Gelelim olaya: ‘Altın Portakal’ ekibi, İstanbul’dan gelecek üç uçak dolusu konuğu karşılayıp, otellerine götürmek için Antalya Havalimanı’na akın etti.





Konukları getiren uçaklar peş peşe geliyor.

Görevliler valizlerini alıp dışarı çıkanları, kendilerine tahsis edilen otomobillere bindirip otellerine götürüyor.





Yolcu trafiği yoğun olunca bazı konuklar, otomobillerinin gelmesini beklerken havaalanının bahçesinde sigara içip, meslektaşlarıyla sohbet ediyor.





‘Altın Portakal’ın konuklarından İlyas Salman, meslektaşlarını havaalanında karşılayan Antalyalı sanatçı Sümer Tilmaç’a, oğluna söz verdiği için alkolü bıraktığını anlatırken Cübbeli Ahmet çıkış yapmasın mı içeriden? Cübbeli Ahmet’i görür görmez İlyas Salman’da sigortalar atıyor.





“Döverim ben bu adamı” diye söylenmeye başlıyor. Yanındakiler Salman’ın koluna girip ‘Cübbeli Ahmet’in menzilinden uzaklaştırıyor. Derken sanatçılara tahsis edilen VIP araçlardan biri görünüyor.Ve ikisi aynı minibüste İlyas Salman, gelen otomobilin kendine tahsis edilen minibüs olduğunu sanıp, şoför mahalline kuruluyor. ‘Cübbeli Ahmet’ yüzünden kabaran öfkesini bastırmak için sigarasını içmeye de devam ediyor.





Bu arada ne olsa iyi? Cübbeli Ahmet, alanda onca otomobil varken gelip, İlyas Salman’ın ön koltuğuna kurulup, sigara içtiği VIP minibüse binmesin mi? Hem de çarşaflı bir kadın ve korumalarıyla.



İki ayrı dünyanın insanları nasıl oldu da aynı minibüste buluştu? Çünkü gelen VIP araç, Salman’ı otele götürecek minibüsle aynı model ve renkteydi.

Ekip, minibüsleri karıştırdıklarını fark edince, arkadan gelen asıl minibüse bindirmek için Salman’ı indirdi.





Salman minibüsten indikten sonra parmağıyla işaret ettiği Cübbeli Ahmet ve yanındakileri şöyle dedi: “Atatürk mezardan kalkacak ve hepinizin anasını belleyecek.”











