İlyas Salman: Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan vasat; Şahan Gökbakar aktör olamaz

Yeni nesil oyuncuları yeterli bulmadığını belirterek, Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan hakkında ‘vasat’ nitelendirmesinde bulunan İlyas Salman, Recep İvedik karakteriyle bilinen Şahan Gökbakar için de “Aktör olamaz” ifadelerini kullandı. Salman, Recep İvedik filmi için de "Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor” yorumunda bulundu.

NTV’nin haberine göre CRI Türk FM’den Tülin Tonkuş’un programına katılan ünlü aktör, Cem Yılmaz hakkında yıllar önce kullandığı bir ifadeye de açıklık getirerek şunları söyledi:

"Bir gün arkadaşın bir tanesi 'Cem Yılmaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz' dedi. 'Saray soytarısı' dedim. Cem de üzülmüş. 'Başkası söylese üzülmezdim ama İlyas abi söyleyince üzüldüm' demiş. Ben de açıklamasını yaptım. Cem Yılmaz’ın kabiliyeti her insanda yok ama yeteneğini ne için kullanıyorsun, o çok önemli. Yani bir yaraya parmak basıyor musun, hayır. Onun için söyledim.”

"Biçimsel demokrasi zibidilikleri, biçimsel komiklik yaparak sinemayı geliştiremezsiniz"

Genç oyuncuları ve oyunculuğun Türkiye'de ele alınma şeklini eleştiren Salman, şöyle devam etti: "Mesela Recep İvedik. Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor. Şahan Gökbakar aktör olamaz.

"Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan bu sanatçıları takip etmeye çalışıyorum ama vasat aktörler bunlar. Sınırı geçer geçmez ya da sınırda boğulurlar. Hayat ile akraba değil oynadıkları tiplemeler.

"Sanat dediğimiz şey; doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Yani sanatla hayat hısım olmalı. Sanat, hayatın kendisi değildir ama gibisidir. En azından gibisine benzetmek lazım. Biçimsel demokrasi zibidilikleri yaparak, biçimsel komiklikler yaparak sinemayı geliştiremezsiniz, aktör de olamazsınız, faktör olursunuz.

"Şener Şen'le dargın olduğum yalan; böyle şeylerle dalga geçiyoruz, gülüyoruz"

"Rahmetli Adile abla, Ayşen Gruda, Münir Özkul ve Şener Şen ile oynamaktan çok zevk alırdım. Şener Şen ile dargın olduğum yalan. O benim ustam ve dostumdur. Kesinlikle öyle bir şey olamaz, daha dün telefonda konuştum, beni sinemaya kazandıran Şener abidir. Ben Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladığım zaman Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü aldım. Ödül aldığım zamanda Şener Abi gitmiş, Arzu filmin sahibi Ertem Eğilmez’e demiş ki; 'Bize konservatuvardan yetenekli bir aktör geldi. Onu sinemaya kazandırabilir miyiz?' demiş. Beni öyle çağırdılar. Şimdi beni Türk sinemasına kazandıran bir insanla nasıl düşman olayım? Bir abi gibi hep saygı duydum, bir baba gibi sevdim. Benden 5-6 yaş büyüktür. Telefonda konuştuğumuzda böyle şeylerle dalga geçiyoruz, gülüyoruz."