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Kültür-Sanat

İlyas Salman, 12 yıl aradan sonra setlere geri dönüyor

14 Ağustos 2021 17:41

Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İlyas Salman, sonbaharda Gain’de yayınlanacak dizinin en önemli karakterlerinden birini canlandıracak.

ilyas salmandizimagazin
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