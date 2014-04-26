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Çevre

'İlya'nın Bostanı'nda mutlu son

Üsküdar Kuzguncuk'ta İlya'nın Bostanı olarak bilinen yeşil alandaki ağaç kesimi durduruldu

26 Nisan 2014 17:00

Kuzguncuk'ta İlya'nın Bostanı olarak bilinen yeşil alanda geçtiğimiz günlerde yapılan ağaç kesimi ve budama işlemleri nedeniyle yaşanan gerginlik, Üsküdar Belediyesi ve Kuzguncuklular Derneği ile yapılan görüşmeler sonucu sona erdi.

Kuzguncuklular Derneği üyeleri ve Kuzguncuk Mahallesi Muhtarı Ali Faik Kaptan’ın da aralarında bulunduğu 20 kişilik grup Üsküdar Belediyesi yetkilileri ile görüştü.

Bostan'da herhangi bir ticari faaliyet planlamadıklarını dile getiren yetkililer kesilen nar ağacı için üzgün olduklarını ifade etti. Kuzguncuk Derneği üyeleri ise bostanın doğal dokusunun korunması gerektiğini vurgulayarak, bostanda yapılacak faaliyetlerin öncelikle "kağıt üstünde" tanımlanmasını talep etti. Üsküdar Belediyesi’nin bundan böyle Kuzguncuk Bostanı ile ilgili karar alma ve düzenleme konularında Kuzguncuk Derneği önderliğinde oluşturulacak bir komite ile birlikte hareket edeceği belirtildi.

 

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