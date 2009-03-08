İltihaptan korunarak kalp krizini önleyin!

Damarlarınızda iltihaplanma oluşumunu önleyerek kalp krizi riskinden korunmanız mümkün. Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesinde yayımlanan yazısında (08.03.09), kalp krizi riskini azaltmanın yollarını anlatıyor. Öz’ün yazısı şöyle:



“Kalp krizi geçirenlerin yarısından fazlasının, gayet sağlıklı insanlar olduğu; LDL kolesterollerinin ve kan basınçlarının yüksek olmadığı gerçeğine ne dersiniz? Sizin gibi sağlıklı bir insanın kalp krizi geçirmesinin nedeni; damarlarınızda iz süren bir avcının olmasıdır: İltihaplanma!



Statin kullanımı riski azalttı



Ve bizim New York Presbyterian ve Cleveland Clinic'te verdiğimiz savaş, Harvard Medical tarafından yapılan bir çalışma tarafından onaylandı. Çalışma; sağlıklı bir kişi olmanıza rağmen alacağınız 'statin' (lipid düşürücü bir ilaç grubu) bir ilacın, kalbinizin hain bir saldırıya uğrama riskini yüzde 50 oranında azaltabileceğini gösteriyor... Çalışmada yer alan insanlar, oldukça iyi seviyede kötü LDL oranlarına (130 mg//dl'nin altında) sahipti. Ama kronik iltihaplanmanın bir belirtisi olan C-koruyucu protein (CRP) seviyeleri yüksekti... Araştırma sonucunda; statin ilaçlarını alanların, CRP değerlerinin yüzde 37 oranında düştüğü; dolayısıyla da kalp krizi geçirme risklerinin de azaldığı görüldü.



Aspirin içmek de etkili olur



* Eğer siz 'statin' kullanmak istemiyorsanız; aspirin içmeyi deneyin. Eğer 35 yaş ve üstü yaşlarda bir erkekseniz; her gün bir aspirinin yarısını ya da düşük dozda iki aspirin (toplamda 162 miligramı geçmemeli), 40 yaşın üstünde bir kadınsanız da bu aspirinleri içmeden önce ve sonra yarım bardak su içmenizi öneririz.



* Bu; atardamar iltihaplanmasını azaltarak, kalp krizi riskini yüzde 36 oranında azaltır. Ayrıca trombositlerin kalbi tehdit eden pıhtılara dönüşmesini engeller. Ama önce doktorunuzla konuşun. Çünkü aspirin, ülser oluşumuna veya gastrit kanamasına yol açan düzensizliklere neden olabilir. Yine de aspirin almadan önce ve sonra yarım bardak su içerseniz, bu düzensizlikler yüzde 60 oranında azalır.”

