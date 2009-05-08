T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İlticada Türkler 9. sırada

AB ülkelerine geçen yılki iltica başvurularında Türkler 9.sırada yer aldı. İlk sıralarda Iraklılar, Ruslar, Sırplar ve Afganlar var.

08 Mayıs 2009 03:00

Avrupa Birliği ülkelerine geçen yıl yapılan iltica başvurularında Türkler 9'uncu sırada yer aldı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ilk sıralarda Iraklılar, Ruslar, Sırplar, Somalililer, Afganlar bulunuyor.

Verilere göre AB üyelerine geçen yıl yapılan 238 bin 365 iltica başvurusundan 6 bin 920'si Türk vatandaşlarından geldi. Türkler en çok başvuruyu, 2925 kişiyle Fransa'ya yaptı. Almanya'ya 1775, Avusturya'ya 430 ve Belçika'ya da 350 Türk vatandaşı başvuruda bulundu.

Eurostat, Almanya'nın 160, İtalya'nın 90, Avusturya ve İngiltere'nin 30'ar, Hollanda ve İsveç'in 20'şer ve Finlandiya'nın 10 Türk'e olumlu cevap verdiğini bildirdi. Fransa'nın kaç başvuruya olumlu yanıt verdiği bilgisi ise yer almadı.

Öte yandan AB üyesi olmayan İsviçre'ye geçen yıl iltica etmek isteyen 515 Türk vatandaşından 445'inin başvurusu kabul edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24