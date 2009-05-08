İlticada Türkler 9. sırada

Avrupa Birliği ülkelerine geçen yıl yapılan iltica başvurularında Türkler 9'uncu sırada yer aldı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ilk sıralarda Iraklılar, Ruslar, Sırplar, Somalililer, Afganlar bulunuyor.



Verilere göre AB üyelerine geçen yıl yapılan 238 bin 365 iltica başvurusundan 6 bin 920'si Türk vatandaşlarından geldi. Türkler en çok başvuruyu, 2925 kişiyle Fransa'ya yaptı. Almanya'ya 1775, Avusturya'ya 430 ve Belçika'ya da 350 Türk vatandaşı başvuruda bulundu.



Eurostat, Almanya'nın 160, İtalya'nın 90, Avusturya ve İngiltere'nin 30'ar, Hollanda ve İsveç'in 20'şer ve Finlandiya'nın 10 Türk'e olumlu cevap verdiğini bildirdi. Fransa'nın kaç başvuruya olumlu yanıt verdiği bilgisi ise yer almadı.



Öte yandan AB üyesi olmayan İsviçre'ye geçen yıl iltica etmek isteyen 515 Türk vatandaşından 445'inin başvurusu kabul edildi.

