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Deutsche Welle

İlticacı askerlerin iade talebine ret

Yunan mahkemesi, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili üçüncü kez iade talebini de reddetti.

16 Mart 2018 17:32

Atina'da mahkeme, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 Türk askerinin iadesiyle ilgili bulunduğu üçüncü iade talebini de reddetti. Mahkemenin söz konusu kararı Cuma günü oy birliğiyle aldığı belirtildi.

Savcı Evgenia Kyvelou, Türkiye'nin ilk iade talebini değerlendiren Yunanistan'daki üst mahkemenin de askerlerin Türkiye'de "adil bir şekilde yargılanmayacağı" ve "insanlık dışı bir muameleye" maruz kalacaklarına hükmetmiş bulunduğunu kaydetti. Kyvelou, Türkiye'nin askerlere yönelttiği "terör örgütü üyesi olmak" ve "cinayet teşebbüsünde bulunmak" suçlamalarının "sağlam bir temele oturtulmadığını" söyledi.

Türkiye'nin bundan önceki iki iade talebi de Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.

Sekiz kişilik grup, darbe girişiminin başarısızlığa uğraması üzerine helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan şehri Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, askerlerin Yunanistan'da yargılanmasının mümkün olup olmadığını araştırdıklarını söylemiş ve ''Başbakan (Aleksis Çipras) askerlerin adil bir biçimde yargılanmalarını istiyor'' demişti.

DW,AP,rtr/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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