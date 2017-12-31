T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İlticacı askerle ilgili yeni gelişme

Yunan hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan ve iltica başvurusu kabul edilen bir askerin mülteci statüsünün iptal edilmesi için harekete geçti.

31 Aralık 2017 18:50

Atina, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan ve iltica başvurusu kabul edilen bir askerin mülteci statüsünün geri alınması için girişim başlattı.

Başbakanlık bürosundan cumartesi akşamı yapılan açıklamada, ilgili kuruma bu amaçla bir dilekçe gönderildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın konuyla ilgili olarak şimdiye kadarki tutumunu sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye'deki darbe girişiminde yer alanların Yunanistan'da hoş karşılanmadığını birçok kez resmi olarak dile getirmişti.

Yunan televizyon kanalı Skai cumartesi günü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan sekiz askerden birinin iltica talebinin kabul edildiğini duyurmuştu. Söz konusu askerin iltica başvurusu Türkiye’de kendisini adil ve insan hakları temelinde bir yargılanma süreci beklenmediği gerekçesiyle kabul edilmiş, asker cumartesi günü serbest bırakılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri cumartesi akşamı ağır bir dille kınamış, yapılan açıklamada "15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesine yer verilmişti. Açıklamada ayrıca adımın siyasi olduğu ve ikili ilişkiler ile bölgedeki işbirliğine etkileri olacağı vurgulanmıştı.

15 Temmuz’dan sonra Yunanistan’a kaçan sekiz askerdan yedisinin sığınma başvurularına ilişkin süreç ise devam ediyor. Yunanistan'da Temyiz Mahkemesi Türk askerlerle ilgili nihai kararını ise mayıs ayı başında vermişti. Daha önce askerlerden altısının iadesini reddeden mahkeme, diğer iki askerin de iadesi konusunda Türkiye'ye olumsuz yanıt vermişti.

Konu iki ülke arasında uzun süredir büyük gerileme neden oluyor.

dpa/BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanTemmuzYunanistanYunanistan&rsquo;aBaşbakanı Aleksis Tsipras TürkiyeSkaiTürkiye&rsquo;deDışişleri BakanlığıTemmuz&rsquo;danTemyiz Mahkemesi TürkTürkiyeWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24