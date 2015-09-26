İltica prosedüründen muaf mı olacaklar?



Der Spiegel, Alman hükümeti Suriyeli sığınmacıları iltica prosedüründen muaf tutacağını öne sürdü. Habere göre, hükümetin planladığı istisnai düzenleme doğrultusunda Suriyeli sığınmacılar iltica prosedürünün gereklerini yerine getirmeksizin, doğrudan Almanya'da üç yıl oturum izni alabilecek. Söz konusu uygulamanın, iltica başvurularını inceleyen kurumların iş yükünü hafifletmeyi amaçladığı iddia edildi. Böylelikle, Fedeal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Balkan ülkelerinden yapılan iltica başvurularına yoğunlaşabileceği belirtildi.

Ancak bu uygulamadan yararlanacak olan Suriyelilerin ülkelerinden yakınlarını getiremeyeceğine dikkat çekildi. Der Spiegel, haberi koalisyon çevrelerinden alınan bilgilere dayandırdı. Federal hükümetten konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Sahte pasaporta talep yoğun

Öte yandan Avrupa ülkelerinde devam eden iç savaş nedeniyle Suriyeli sığınmacılara öncelik verilmesi sığınmacıların yeni yollara başvurmasına yol açtı. Avrupa Birliği'nin sınır koruma teşkilatı Frontex'ten Ewa Moncure, bazı sığınmacıların mülteci olarak kabul edilme şansını artırmak için sahte Suriye pasaportu edindiğini ve bu kişilerin sayısının yüzde 10 oranında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.