İltica istihdama yarıyor



Almanya'daki işsizlerin sayısı 2015'in son ayında arttı. Aralık ayında işsiz sayısı 48 binlik artışla 2 milyon 681 bine yükseldi. Federal İstihdam Dairesi, bir yıl öncesine göre işsiz sayısında 82 binlik düşüş kaydedildiğini açıkladı. Almanya'nın işsizlik oranı onda bir puanlık artışla yüzde 6,1'e yükseldi.

İstihdam Dairesi, işsiz sayısındaki artışın kış mevsimiyle ilgili olduğunu ve istihdam piyasasındaki olumlu gelişmenin devam ettiğini ve işgücü talebiyle sigortalı istihdamdaki gelişmenin olumlu seyrettiğini duyurdu.

Almanya'nın 2015 yılı işsiz sayısı ortalaması 2 milyon 795 bin oldu. 2014 yılına göre işsiz sayısı 104 bin azaldı, işsizlik oranı ortalaması ise onda üç puan düşerek yüzde 6,4'e indi. 2015 yılında Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu 43 milyonla rekor seviyeye çıkmıştı.

'İstihdam artışını kısmen göçmenlere borçluyuz'

Federal İstihdam Dairesi Başkanı Frank-Jürgen Weise Suriye ile diğer iç savaş bölgelerinden Almanya'ya kaçan mültecilerin muhtemelen 2016'nın ikinci yarısından itibaren istihdam piyasasında ağırlık yaratacağını, yılın ilk yarısında ise işsizliğin muhtemelen artmayacağını söyledi. Weise henüz 300 bin iltica başvurusunun karara bağlanmadığını ve mültecilerin işsizlik üzerindeki etkisinin 2016'da ülkeye ne kadar mültecinin geleceğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü istihdam artışına mültecilerin olumlu katkısı olduğunu açıkladı. Enstitünün araştırmasına göre 2000 yılından bu yana yaratılan iki milyon ek istihdam imkanının yarısından göçmenler yararlandı. İstihdam piyasasındaki olumlu gelişmenin 2016'da devam edeceğini belirten enstitü başkanı Marcel Fratzscher, istihdam artışının kısmen göçmenlere borçlu olunduğunu ve entegrasyonun başarılması kaydıyla uzun vadeli işgücü açığının mültecilerle kapatılabileceğini ifade etti.