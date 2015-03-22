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Dünya
Deutsche Welle

İltica başvurularında artış bekleniyor

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Almanya'daki eyaletler bu yıl öngörülen rakamlardan çok daha fazla iltica başvurusu bekliyor.

22 Mart 2015 14:58


Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre bu yıl birçok eyalette yapılacak iltica başvurularında büyük oranda artış bekleniyor. Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Schleswig-Holstein ve Brandenburg eyaletlerinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne (BAMF) 2015 yılı için şimdiye dek 300 bin olan tahmini iltica başvurusu sayısının yükseltilmesi için başvurdukları kaydediliyor.

Brandenburg Eyaleti İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter, gazeteye verdiği demeçte "Deneyimlerimiz dünya çapında yaşanan krizler nedeniyle bu yılki rakamların büyük ölçüde artacağına işaret ediyor" şeklinde konuştu.

Habere göre Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanı Stefan Studt 2015 yılında Almanya genelinde 500 binin üzerinde iltica başvurusu yapılacağını tahmin ediyor. Hessen Eyaleti Sosyal İşler ve Uyum Bakanı Stefan Grüttner'in bir sözcüsü ise Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin tahminleri özellikle düşük tuttuğuna, eyaletlerin ise daha iyi bir planlama için Göç Dairesi'nin daha gerçekçi rakamlar sunmasına ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Gazetenin haberine göre Federal Göç ve Mülteciler Dairesi şu an için tahminleri yükseltmeyi reddederken, iltica başvurularıyla ilgili gelişmeleri "çok dikkatli bir biçimde" takip ettiklerine vurgu yaptı. Daire, henüz erken olduğunun altını çizilse de yıl içinde rakamlarda düzeltmeye gidilmesinin ise mümkün olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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