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Ekonomi

ILO, küresel iş gücü toparlanma tahminini düşürdü

ILO, 2019'da 186 milyon olan işsiz sayısının 2022'de 207 milyon seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti

17 Ocak 2022 14:25

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), iş gücü piyasası için 2022 yılı toparlanma tahminini aşağı yönlü revize etti.

2021 Mayıs ayında yayınladığı raporda 2021 yılı tam zamanlı istihdam açığını 26 milyon olarak tahmin eden ILO, 2022 yılında çalışılan saat açığı projeksiyonunu 52 milyon tam istihdam seviyesi olarak duyurdu.

Foreks'in aktardığına göre küresel işsizliğin en azından 2023 yılına kadar COVID-19 öncesinin üzerinde olmaya devam edeceğini öngören ILO, 2019'da 186 milyon olan işsiz sayısının 2022'de 207 milyon seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

ILO, 2022'de küresel iş gücüne katılım oranının da 2019 yılının 1,2 puan altında kalmayı sürdüreceğini öngördü.

İLOiş gücü piyasasırevize2022
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