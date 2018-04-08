İlmikleri eğitim için attılar; Anneanneler Grubu, 200'ü aşkın okulda 10 bin öğrenciye yardım ulaştırdı

İstanbul’da kendilerine ‘Anneanneler Grubu’ adını veren kadınlar, 200’ü aşkın okulda yaklaşık 10 bin öğrenciye yardım ulaştırdı. Oyuncak, atkı, bere örüp çocuklara yollayarak başladıkları yardım kampanyalarına 7 bin 500 kişiden destek geldi. İlmikleri eğitim için atan ‘Anneanneler Grubu’ bununla da yetinmeyip üç yıl içinde Bitlis ve Mardin’de iki okul yaptırdı. Şimdi hedefleri bir eğitim köyü oluşturmak.

Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberi şöyle:

Türkiye’de yaklaşık 10 bin öğrencinin eğitiminde onların payı var. Bitlis ve Mardin’de anaokulu ile ilkokul düzeyinde yaklaşık 100 öğrencinin eğitim aldığı iki prefabrik okul kurdular. Onlar, ‘Anneanneler Grubu’. 50 yaş üstü olan bu kadınlar, sadece kendi torunlarına bakmakla yetinmeyip tüm Türkiye’deki çocukların eğitimlerini dert edindi. Her gün saatlerce atkı, bere, oyuncak örerek başladıkları yardım kampanyaları zamanla büyüyerek okul yapımlarına dönüşüyor. Bu çabalarıyla sosyal medyada 7 bin 500 kişiye ulaşmayı başarıyorlar. Anneannelerin hayaliyse, içerisinde çocuk ve gençler için spor salonu, kütüphane ve eğitim kurumlarının yer aldığı pilot eğitim köyleri kurmak.

Komşu kapısından tüm ülkeye

‘Anneanneler Grubu’nun İstanbul Ortaköy’deki toplantısına katıldık. Türkiye’ye ilham verecek çapta güçlü bir girişimler aslında. Üç yıl önce ‘Güneş Umuttur’ adıyla kurulan ve sonra kendilerine ‘Anneanneler Grubu’ adını veren grubun, bugün sosyal medyada 10 bin üyesi var.

Her şey grubun kurucusu, emekli bir reklamcı olan Billur Güven’in bir gün sokakta üşüyen bir çiçekçi kadına ördüğü atkıyı vermesiyle başlıyor. Kadının minnetle teşekkür etmesinden etkilenerek kış mevsiminin çok soğuk geçtiği köylerde eğitim alan öğrencilere ördüğü atkı, bere, yelekleri göndermeye karar veriyor. Güven o anı, “Atkıyı verdiğimde, kadının minnetle teşekkür etmesi, bir anda çizgi filmlerde olduğu gibi başımın üstünde bir ampulun yanmasını sağladı” diyerek anlatıyor:

“Kendime sordum, örgü işlerini seviyorum. Neden çocuklara yardım etmeyeyim. Bu fikirle eve geldim ve komşum Sedef Turan’ın kapısını çaldım. Ardından yakın arkadaşlarımın da bu fikre sıcak bakmasıyla saatlerce örme günleri de başlamış oldu. Birkaç istekli arkadaş atkı, bere, yelek ve oyuncakları çocuklar için özel olarak hazırlanan paketlere yerleştirip gönderdik. Kargo için gereken parayı da aramızda topladık. Bu yaptığımızı sosyal medyada paylaşınca, destekler çığ gibi büyüdü. Bugün sosyal medyada binlerce üyemiz var.”

Daha sonraki aylarda ‘Anneanneler Grubu’nun destek paketleri, örgü işleriyle sınırlı kalmıyor. Köy okulu öğretmenleri ihtiyaçları için gruba mesajlar göndermeye başlıyor. Güven, “Bir zaman sonra özellikle Doğu’da görev yapan köy öğretmenlerinden mesajlar gelmeye başladı. Kimi öğrencileri için ayakkabı, kimi kırtasiye ve kitap istedi. Bizim grupta para geçmiyor. Bunun yerine, ihtiyaçları duyuruyoruz. Örneğin sosyal medya grubunda ‘Mardin’de şu köy için 10 çocuk ayakkabısı gerekiyor’ gibi bir paylaşım yapıyoruz. Destekler gelmeye başlıyor ve bunlar bir arkadaşımızın ofisinde birikiyor. Sadece kargo için para kullanıyoruz” diyor.

"Her şey yapabiliriz"

Grubun çekirdek ekibinin hepsi emekli değil. Ayakkabı dükkanı olan Meral Betin ise “Her şeyi yapabiliriz” diyerek büyük bir umutla adım attığını söylüyor ve ekliyor:

“Bu grubun üyeleri emekli olduktan sonra kenara çekilip bekleyen kadınlar değil. Büyük bir şevkle ihtiyacı olan öğrenci, öğretmen ve veliye destek oluyoruz. Çalışma hayatının içinde olmama rağmen elimden gelini yapıyorum. Daha da ilerlemek istiyoruz.”