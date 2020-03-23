Illinois Valisi Pritzker ile Trump birbirine girdi: Twitter'dan çık da ABD'ye liderlik et

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ABD Başkanı Donald Trump ile Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, Twitter üzerinden karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Trump, "İllinois Valisi J.B. Pritzker ile küçük bir grup vali, CNN ve Concast* gibi yalan habercilerle birlikte kendi yetersizlikleri için federal hükûmeti suçlamamalı. Başarısız olursanız size destek olmak için buradayız ve hep burada olacağız" dedi.

Prtizker, yine Twitter üzerinden Trump'a sert bir şekilde tepki göstererek, "Amerikalıları ve Illinoislileri koruyabileceğiniz kıymetli ayları boşa harcadınız. Arka koltukta öfke nöbetleri geçireceğinize bu krize verilecek ulusal karşılığa liderlik etmelisiniz. İhtiyaç duyduğumuzda testler neredeydi? Kişisel koruyucu ekipmanlar nerede? Twitter'dan çık ve işini yap" yazdı.

Trump paylaşımıyla Pritzker'in CNN'de yaptığı eleştirilere yanıt veriyordu. Illinois Valisi, Town Hall programında Trump'ın medikal mühimmat sağlamamasına tepki göstererek, "Donald Trump'ın bu krize verdiği karşılığa baktığımda öfkemi kontrol etmekte zorlanıyorum. Maske, ekipman ve daha fazla test için yalvaran doktorlar ve hemşireler görüyorum. Donald Trump bunları haftalar önce eyaletlere aktaracağına dair söz vermişti, ancak çok az şey yaptı" dedi.

Trump'ın valiların ekipman talebine verdiği ilk tepki, "Ben sizin sevkiyatçınız değilim" olmuştu.

*Trump, NBC'nin de sahibi olan medya grubu Comcast'in ismi üzerinde kelime oyunu yaparak Con(Sahtekar)cast diyor