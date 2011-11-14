-İllerin yüzde 70'i göç veriyor ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Türkiye'de illerin yüzde 70'i göç verirken, 81 ilin 56'sı net göç verdi. Göç alan iller arasında ekonomik gelişmişliği daha yüksek olan büyük şehirler başı çekerken, göç alan illerin başında da İstanbul geliyor. İstanbul'u, Ankara ve Antalya izliyor. Türkiye'de bir yılda 2 milyon 360 bin kişi de yer değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, en fazla göç veren iller ise Tokat, Yozgat ve Erzurum oldu. 2009-2010 döneminde, 81 ilin 56'sı net göç verdi, 25'i ise net göç aldı. İstanbul'a söz konusu dönemde, 439 bin 515 kişi yerleşirken, İstanbul'dan 336 bin 932 kişi de ayrıldı. Böylece, İstanbul'un net göç sayısı ise 102 bin 583 oldu. Aynı dönemde Ankara'ya 182 bin 845 kişi göç ederken, 133 bin 440 kişi de Ankara'dan ayrıldı ve net göçde 49 bin 405 olarak gerçekleşti. En fazla göç alan üçüncü şehir ise Antalya olurken, Antalya'ya 86 bin 907 kişi göç etti, 61 bin 662 kişi de ayrıldı. Tokat ise 15 bin 565 kişi ile en fazla net göç veren şehir oldu. Tokat'a 25 bin 430 kişi göç ederken, 40 bin 995 kişi de bu şehirden ayrıldı. Yozgat'a aynı dönemde, 16 bin 181 kişi gelirken, 29 bin 618 kişi ayrıldı ve net göç 13 bin 437 oldu. 2009-2010 döneminde en fazla göç veren bir diğer şehir de Erzurum oldu. Erzurum'a 23 bin 294 kişi geldi ve Erzurum'dan 35 bin 711 kişi ayrıldı, net göç 12 bin 417 kişi olarak gerçekleşti. Bu arada, aynı dönemde en fazla göç alan iller arasında, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve İzmir'de yer aldı. En fazla göç veren şehirler arasında ise Diyarbakır ve Samsun'da bulunuyor. -2,4 milyon kişi yer değiştirdi- Türkiye'de bir yıl içinde 2 milyon 360 bin 79 kişi de yer değiştirdi. Bölgeler bazında bakıldığında ise en fazla göç alan bölge Batı Anadolu olurken, Batı Anadolu'nun aldığı göç 221 bin 690, verdiği göç 182 bin 562, net göç ise 39 bin 128 oldu. En fazla net göç veren bölge ise 50 bin 720 kişi ile Batı Karadeniz bölgesi oldu. Batı Karadeniz'in aldığı göç 132 bin 326, verdiği göç ise 183 bin 46 olarak gerçekleşti.