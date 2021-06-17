İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı.

Bakan Koca, vaka haritası ile birlikte "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadesini kullandı.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek."