Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı: Bu 10 ilden birindeyseniz daha da dikkatli olmalısınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos - 3 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Bakan Koca, ayrıca 28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Bu iller, Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.

Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" uyarısında bulundu.